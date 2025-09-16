Keskkonnaagentuur lubab pärastlõunaks tormi

Kuula artiklit, 0 minutit ja 32 sekundit 0:00 / 0:32

Keskkonnaagentuur on täna pärastlõunaks andnud Läänemaale äikese, tugeva tuule ja vihmasaju hoiatuse.

Hoiatuse järgi on kohati äikest, millega kaasneb tuuleiile kuni 15 m/s ja tugevaid sajuhooge.

Kokku on keskkonnaagentuur andnud esimese taseme hoiatuse üheksale maakonnale.

Esimese taseme hoiatus tähendab seda, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ja kui tegevus on ilmast mõjutatud, siis tuleb jälgida edasist ilmaprognoosi.