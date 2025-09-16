Tänavaküsitlus: kas teil on juba hoidised tehtud?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

Kas teil on juba hoidised tehtud?

Tanja

Ei ole veel. Teen näiteks maasikamoosi, õunamoosi, arooniasiirupit, rabarbrisiirupit ja siis sellist asja, mida nimetan plögaks. Selles on tomatid ja muu ehk selline letšo moodi asi. Teen natuke endale ning lastele ja lastelastele. Toorainest mõne asja ostan, aga mul on väike põllulapp ka. Sealt saan arooniaid. Õunu saan sõprade käest. Maasikad muidugi ostan.

