Pensionile läinud Vello Vichterpal jalgu seinale ei viska

Pikaaegne piirkonnapolitseinik Vello Vichterpal läks tänavu augustis politseist pensionile. Koju puhkama ta aga ei jäänud: nüüd sisustavad tema aega töö kaitseliidus, mesindus ja muud ettevõtmised.

„Kui otsustasin, et lõpetan politseitöö ära, siis mul oli tegelikult juba uus töökoht välja vaadatud. Koju jääda on veel vara,” ütles 54aastane Vichterpal oma Haeskas asuva talu õuel ajakirjanikule.

„Läksin kaitseliidu valveüksusesse objektivalvesse. Nüüd tuleb harvem tööl käia,” selgitas ta. „Võibolla lähen veel ka bussijuhiks. Bussi