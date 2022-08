Vello Vichterpal: suurim eeskuju koolijütsile on lapsevanem

Kooli alguseni on veel mõned nädalad jäänud, kuid politsei tuletab varakult meelde, et üle tuleks korrata nii liiklusseadus, üldine ohutus kui ka lapse koolitee.

Haapsalu piirkonnapolitseiniku Vello Vichterpali sõnul võiks harjutamise mõttes juba koolitee koos lapsega läbi käia, kuid rõhutas, et teekond tuleks kindlasti läbida vahetult enne kooli ja lapsega kaasas käia ka septembri esimestel päevadel. „Ikka selleks, et kus millele tähelepanu pöörata ja kuhu poole vaadata. Mida suurem linn, seda rohkem ohte,” lisas Vichterpal.

Koolitee läbi käimine on aga individuaalne ning ei ole kivisse raiutud, et harjutamist vajavad vaid esimese klassi lapsed. Koolitee võib läbi käia ka teise klassi lapsega. „Eks see sõltub lapse vajadusest, aga koolitee tuleks valida ohutust silmas pidades – kõige lühem koolitee ei ole alati parim,” ütles Vichterpal.

