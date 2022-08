Lihulas hüpati vanavanemate moodi kõrgust

Lihulas, muusika- ja kunstikooli tagusel muruplatsil peetud vanamoodi kõrgushüppes püstitati sarja rekordid. Poistest võitis 1.50 ületanud Sten Martin Viidemaa, tüdrukutest oli parim hüppaja Kertu Kesküla tulemusega 1.45. Mõlemad tulemused on ka sarja rekordid.

Soovime selle võistlusega panna praegused lapsed aastakümnete tagusesse olukorda. Eriti oluline on see, et see väikene muruplats asub nagu mingis saladuslikus paigas. Ja sellel on fantastiliselt hea aura. Ühelt poolt piiravad tammed, teiselt vana koolimaja. Väljaku otsas veel vana maja varemed, mille kõrval asus kunagi ammustel aegadel kuulitõukesektor. Sinna platsile oleme paigutanud kõrgushüppesektori.

Võistlus toimus juba kuuendat aastat ja lastele on see meeldinud. Oleme koostanud juba ka selle võistluse kõigi aegade edetabeli. Seega on see võistlus meie lastele ja vanematele omaks saanud.

Selle aasta võistlus oli üks rekordite püstitamise võistlus. Peaaegu kõik meie lapsed said just sellistes tingimustes hakkama oma parimate hüpetega. Meie võistlus on eriline veel selle poolest, et kõikidele lastele on alati auhinnaks ühesugused spetsiaalsed auhinnakarikad.

