Vello Vichterpal: võõrasse valdusse sisenemine on ebaseaduslik ja võib olla ka ohtlik

Eestis näeb nii linnas kui ka maal hooneid, mis tunduvad mahajäetud ja unarusse jäetud. Selliseid hooneid on Läänemaalgi üksjagu, mõnel neist on sissepääsud suletud, aga mõnel mitte.

Vana mõis, endisaegne tootmishoone või elaniketa jäänud maja, millel pole uksi-aknaid ees, mõjub unustusehõlma vajunud jäänukina huvitav – tundub põnev minna tühja ja kasutuseta seisvat ehitist uudistama. Seda aga kindlasti teha ei tohi. Kui ehitis või valdus ongi väliselt justkui maha jäetud, ei tähenda see, ei igaüks võib sinna oma suva järgi siseneda.

Igal objektil – olgu ta kuitahes lagunenud – on omanik ja asjaõigusseaduse järgi on asi isikule võõras, kui see ei ole tema seaduslikus valduses. Valdusesse sisenemiseks peab taotlema valdajalt heauskse nõusoleku. Kui muul viisil ei ole võimalik kinnisasja omanikku tuvastada, saab seda teha tsiviilõiguslikult maa-ameti tasulise päringu kaudu.

Tasub meeles pidada, et valdaja tahte vastane on võõrale kinnistule või hoonesse sisenemine ka siis, kui valdus ei ole tarastatud, vaid üksnes vastavalt tähistatud. Näiteks hoone puhul pole oluline, et see oleks lõpuni valmis ehitatud, vaid piisab, kui sellel on seinad. Poolik ehitusobjekt või vana aida lagunenud müürid, kust puudki on läbi kasvanud, on ikkagi kellegi omand ja sinna niisama huvi pärastki uudistama ei või valdaja loata minna.

Kui omanik on hoone või valduse piiranud või tähistanud näiteks eramaa-sildiga, siis eeldatakse selle arusaadavust, et sinna ilma omaniku loata minna ei tohi, v.a vastavad ametkonnad ohu ennetamiseks, tõrjumiseks või väljaselgitamiseks-likvideerimiseks (näiteks tulekahju korral). Seadusest tulenev igamehe õigus laieneb üldjuhul looduses liikumisele, kui ei ole seadusest tulenevaid piiranguid seal viibimiseks.

Asjakohane on tähelepanu juhtida, et peremehetuid valdusi meie riigis põhimõtteliselt ei ole. Võõrale valdusele, näiteks poollagunenud majja või varemete vahele minnes ei rikuta üksnes seadust, vaid seatakse ka ennast ohtu.

Lõpetuseks lisan, et seadusandja on ette näinud vastutuse valdaja tahte vastaselt hoonesse, ruumi, sõidukisse või piirdega alale ebaseadusliku tungimise või valdaja poolt esitatud sealt lahkumise nõude ebaseadusliku täitmata jätmise eest. Nimetatud rikkumise eest on ette nähtud karistus kuni 1200 eurot või arest.