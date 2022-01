Panga küla saab kaks aastat kergemalt hingata

Harju maakohtu 30. detsembri otsus jätta pedofiilist lapsetapja Vassili Otškalenko enne tähtaega vabastamata tuli Panga küla kogukonnale kergendava rõõmusõnumina.

„Jääb sinna, kus ta olema peab,” ütles Panga külavanem Virge Tiik. „Meie jaoks on see rõõmus ja positiivne uudis.” Tiik tunnistas, et küla saab rahulikumalt hingata kaks aastat, sest siis on Otškalenkol taas võimalus küsida kohtult ennetähtaegset vabastamist.

Otškalenko jääb avavangla vangiks, mis tähendab, et aeg-ajalt saab ta külas käia oma Panga külas elaval kasuisal Vladimir Beloussenkol. „Kui tuleb info tema tuleku kohta, siis teatame elanikele,” ütles Tiik, kelle sõnul on Otškalenko kodus käimiste ajal külaelanikud tavapärasest ettevaatlikumad.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!