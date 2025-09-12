Lääne Elu paberleht laupäeval, 13. septembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 43 sekundit 0:00 / 0:43

Poliitikud kitsikuses: mida teha noortega?

Läänemaal peaks sügisel valima minema üle tuhande 16–23aastase noore, kellega kohalikud poliitikud ei oska suurt midagi pihta hakata.

Kolemajad seisavad puutumatult

Kolme aasta jooksul pole Haapsalu kolemajade olukord muutunud, linnavalitsus pole sunniraha kellelegi määranud ja omanikud on remontinud vaid kõige ohtlikumad kohad.

Pensionile läinud Vello Vichterpal jalgu seinale ei viska

Pikaaegne piirkonnapolitseinik Vello Vichterpal läks tänavu augustis politseist pensionile. Koju puhkama ta aga ei jäänud: nüüd sisustavad tema aega töö kaitseliidus, mesindus ja muud ettevõtmised.