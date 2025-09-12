Parvlaev Piret naasis Virtsu–Kuivastu liinile

Kuula artiklit, 0 minutit ja 48 sekundit 0:00 / 0:48

TS Laevade meeskond kõrvaldas parvlaev Piretil hommikul ilmnenud tehnilise rikke õlipumba toiteplokis ning parvlaev Piret alustas taas kell 16.05 opereerimist Kuivastust.

„Oleme rikke kõrvaldanud ja parvlaev Piret on taas liinil,“ kinnitas TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron.

Kuni tänase päeva lõpuni sõidavad Piret ja Tõll veel vabagraafikus ning sadamates teenindatakse ka e-piletiga reisijaid vastavalt saabumise ajale üldjärjekorras.

Kell 00.30 väljumine Virtsust toimub juba vastavalt sõidugraafikule.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Täname kõiki reisijaid mõistva suhtumise ja kannatlikkuse eest – teame, et ootamatu olukord tekitas ebamugavusi,“ võtab Aron eriolukorra kokku.