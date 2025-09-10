Suvehooaeg Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel oli taas rekordiline

Kuula artiklit, 3 minutit ja 13 sekundit 0:00 / 3:13

Mandri ja suursaartega ühendust pidavad parvlaevad vedasid sel suvel üle mere rekordarvu reisijaid ja sõidukeid.

„2025. aasta suvel teenindas TS Laevad Saaremaa ja Hiiumaa parvlaevaliinidel kokku 1 062 168 reisijat ja 462 256 sõidukit,“ ütles TS Laevade teenindus- ja kommertsvaldkonna juht ja juhatuse liige Katrin Aron. Võrreldes 2024. aasta suvega oli reisijaid 0,2 ja sõidukeid 1,8 protsenti enam. „Reisijate arv ületas taas miljoni piiri – see on kindel märk, et Saaremaa ja Hiiumaa on jätkuvalt väga populaarsed sihtkohad ning nõudlus liinidel püsib kõrge,“ sõnas Aron.

Virtsu–Kuivastu liinil reisis perioodil juuni-august 761 768 reisijat ning 335 166 sõidukit. Liini reisijate arv suurenes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 1 ja sõidukite arv 3 protsenti.

Rohuküla–Heltermaa liinil reisis samal perioodil 300 400 reisijat ning 127 090 sõidukit. Hiiumaa liinil vähenes reisijate arv 1% ja sõidukite arv jäi samaks (-0,4 protsenti) võrreldes 2024. aasta suvega.

„Ka 2025. aasta 8 kuu reisijate ja sõidukite arv on meie tegevusajaloo suurim. Reiside arv jääb aga 0,7% võrra alla möödunud aasta 8 kuu numbrile, sest käesolevaks aastaks kinnitas ministeerium veomahu, mille põhilaevade reiside arv on 1% väiksem kui mullu,“ ütles Aron.

Aroni sõnul oli ka välisriikidest pärit sõidukite arv sel suvel rekordilähedane. „2025. aasta suvel teenindasime ligi 65 400 välisriigi numbrimärgiga sõidukit, mida oli 4 protsenti rohkem kui aasta varem. Need moodustasid 14 protsenti kogu sõidukite arvust. Kõrgem on olnud välissõidukite arv ja osakaal vaid 2019. aasta suvel enne pandeemiat. See näitab, et Eesti saared on taas välisturistide seas väga atraktiivne sihtkoht,“ tõdes Aron.

„Virtsu-Kuivastu liinil reisib 70 protsenti reisijatest ja kuigi põhilaevad sõidavad mõlemal liinil suveperioodil maksimumgraafikuga, on TS Laevade lisa- ja asenduslaeva Regula roll järjekordade vähendamisel ülimalt oluline,” ütles Aron.

Regula tegi sel suveperioodil, vastavalt TS Laevade ning põllumajandus- ja regionaalministeeriumi vahel sõlmitud lepingu lisale perioodil 19.06-31.08 Virtsu-Kuivastu liinil kokku 464 lisareisi. Võrdluseks toimus 2024. aasta lepinguperioodil 20.06 kuni 18.08 410 lisareisi.

Vastavalt kokkuleppele ministeeriumiga on TS Laevadel tänavu Regulaga võimalik teha kuni 485 lisareisi ja ülejäänud lisareisid toimuvad 10.-12. oktoobril Saaremaa Rally nädalalõpul, selleks on reservis veel kuni 21 lisareisi.