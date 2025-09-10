Lääne Elu paberleht neljapäeval, 11. septembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 49 sekundit 0:00 / 0:49

Promenaadi hotell sulgeb ümberehituse tõttu uksed

Haapsalu asuv Promenaadi hotell sulgeb septembri keskel külastajatele uksed, et valmistuda ümberehituseks. „Viimased külalised võtame vastu Vintage Weekendi ajal, 12.–14. septembril,” sõnas hotelli juht Kadi Sumberg.

Artikkel jätkub peale reklaami

Vintage Weekend paneb Haapsalu suvehooajale punkti

Sel nädalavahetusel peetav Vintage Weekend täidab Haapsalu taas retrostiilis üritustega. Esimest korda on ava- ja lõpupidu Grand Holmi sadama ellingus; samuti on korraldajad otsustanud, et valimispropagandat nad teha ei luba. „Meie üritused on absoluutselt apoliitilised. Me ei luba mingisugust valimispropagandat teha,” ütles Vintage Weekendi üks eestvedaja Roman Sultangirejev.