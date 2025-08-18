Lääne Elu paberleht teisipäeval, 19. augustil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 0:35

Kasari jõgi võib saada tagasi osa ajaloolisest ilmest

Riigimetsa majandamise keskuses (RMK) on käsil uuring, mis peaks andma ilmselt selle aasta lõpuks vastuse, kas ja kui suures ulatuses tasub taastada Kasari jõge tema ajaloolisel kujul.

HKHKs tahab õppida pool tuhat täiskasvanut

Haapsalu kutsehariduskeskuse (HKHK) täiskasvanutele mõeldud tasemeõppe erialadele pürib tänavu üle poole tuhande inimese. Kõige populaarsem on raamatupidamise eriala.