Vanavanemate päeval algab Haapsalust vanaautode paraadsõit

Vanavanemate päeva puhul korraldab LaitseRallyPark septembris vanasõidukite kokkusaamise Oldtimer Camp, mis algab ühise paraadsõiduga Haapsalust Laitsesse.

LaitseRallyPark-is kogunevad 14. septembril vähemalt 50 aastat vanad autod, mida pealtvaatajad saavad lähemalt vaadata ja mõnega isegi lustisõitu teha. Teist korda toimuv Oldtimer Camp toimub autoteemalise perepäevana, kuhu lisaks pere pisimatele on eriti oodatud vanavanemad, sest pühapäev 14. september on vanavanemate päev. Päeva juhib Reet Linna.

Osalevatele vanaautodele algab Oldtimer Camp Haapsalust ühise paraadsõiduga LaitseRallyPark-i. Koostöös Haapsalus laupäeval peetavad Vintage Weekendiga on kõigil sealsetel osalejatel võimalus kulgeda pühapäeval ühise sõiduga Laitse suunas. Mõistagi võib autokolonniga ühineda ka mujalt või saabuda Laitsesse mõnda teist teed pidi. Haapsalust kell 11.30 startiv kolonn jõuab Laitsesse kella 13 paiku.

Laitses on lisaks vanadele autodele päeva plaanitud palju tegevusi ja meelelahutust kõigile pereliikmetele. Avatud on laste mängudemaja ja liikluslinnak, kardikeskus ja Automaja, kus näidatakse suurel ekraanil filmi „Sõprus eluajaks“ rallilegendist Villu Mättikust. Kohal on ka Villu ise koos filmitegija Allan Muugiga. Mehed tutvustavad laval filmi ja räägivad Villu karjäärist.

Vanavanemate päeva raames toimub ka vanaemade moosivõistlus – selgub parim moosimeister. Kohal on professionaalne fotograaf, kellega saab temaatilises fotonurgas perepilte teha.

Imetleda saab ka vanu traktoreid ja maamootoreid, kuid mitte ainult. Kindlasti näeb ja kuuleb mootoreid ka töötamas ning sada aastat vana Ford T-ga saab ka lustisõidule minna.

LaitseRallyPark korraldab sündmuse Oldtimer Camp teist korda. Esimest korda toimus see 2023. aasta sügisel, mil osalesid autod vanusega vähemalt 60 aastat. Tänavu alandati vanusepiiri 50 aastani, et anda osalemisvõimalus rohkematele sõidukitele. „Ega neid päris vanu autosid Eestis väga palju ei olegi,“ ütles LaitseRallyPark-i juhataja Üllar Suvemaa.

Tänavu üheksandat korda toimunud Youngtimer Campile kogunesid vähemalt 25 aastat vanad autod. „Mõtlesime, et oleks loogiline, kui Oldtimer Campile kogunevad vähemalt kaks korda vanemad ehk minimaalselt 50 aastat vanad autod,“ lisas Suvemaa.

Osalevate autode seast valitakse stiilseim ekipaaž ja publiku lemmik ning antakse eriauhindu. 2023. aastal peetud Oltimer Campil said auhinnatud järgmised autod: 1967 Lincoln Continental (Publiku lemmik), 1937 Horch 830BL (Parim auto kuni 1950), 1961 Chrysler imperial (Parim auto pärast 1950-t), 1927 Studebaker Erskine (Vanim auto) ning 1935 Steyr 120 (Aasta üllataja).