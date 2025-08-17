Lugemislood: paras padrik

Kaie Ilves

kaie@le.ee

Kuula artiklit, 3 minutit ja 56 sekundit
0:00 / 3:56
Jaanus Mägi. Foto: Malle-Liisa Raigla

Kui Taebla kooli direktor Jaanus Mägi ütleb, et peale kohustusliku kirjanduse polnud tal koolipõlves aega suurt midagi lugeda, siis mõtleb ta seda tõsiselt. Lõpetanud Kaarma 8-klassilise kooli, astus ta 16aastase koolipoisina samas koolis klassi ette, andis tunnid ning sõitis siis bussiga Kuressaarde õhtukeskkooli, kus tunnid algasid pool viis ja kestsid poole kaheteistkümneni öösel.

Ometi o

