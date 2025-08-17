Keeletark: petab kotist raha ja jätab kõhu tühjaks

Sel nädalavahetusel on Haapsalu kodukohvikute päevad. Kohvijoomisesse pole aga alati positiivselt suhtutud.

Otto Wilhelm Masing kirjutas 1825. aastal Marahva Näddala-Lehhes, kuidas kohvijoomisest mingit kasu ei tule, vaid kohv „Rahha kottist pettab, ja kõhtu tühjaks jättab. Meie essiwannemad ei teadnud sedda tühja asja ilmas ollewad, ja ellasid ilma temmata wägga priskeste”.

Masing nimetas kohvi l