Juhtkiri: rohkem spordihooneid

On suurepärane uudis, et Vormsi saab peatselt spordihoone. Ainus

kahju asja juures on, et saarlased hoonet nõnda kaua ootama pidid, nii

et vahepeal sellest enam unistadagi ei julgenud.

Ja kui vormsilased uut hoonet praegu sisuga – treeningute, võistluste

ja huviringidega – täita ei mõista, pole sellest samuti suurt lugu. Sisu

tekib, kui võimalus avaneb. Kui Eestis hakati kaks kümnendit tagasi

maanteede äärde kergliiklusteid rajama, oli palju skeptikuid, kes

ütlesid, et milleks – keegi ju nagunii ei jookse ega rulluisuta. Nii kui

teed tekkisid, ilmusid neile ka jooksjad, rulluisutajad, jalgratturid ja

niisama jalutajad.

Hea näide on ka Island, kus sajandi alguses rajati igasse väikesesse

külla mõni sportimisvõimalus: katusealune bassein, võimla või

kunstmuruga vähendatud mõõtmetega jalgpall