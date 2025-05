Haapsalu neuroloogiahaigla sai uue teraapiamasina

Heategevusliku teatejooksu annetuste toel soetatud interaktiivne reaktsioonisein jõudis Haapsalu neuroloogilisse rehabilitatsioonikeskusesse (HNRK) ja sai osaks haigla siseterviserajast.

Haigla juhi Kadri Englase sõnul on seekordne annetus patsientidele eriti tähtis. „Räägime kogu aeg, et liikumine on tähtis ja igal aastal jooksevad lapsed heategevuslikul teatejooksul mittetervete laste heaks, kuid praegune annetus näitab, et ei ole vahet, kas oled ratastoolis, seisad või kasutad liikumiseks mõnda abivahendit – liikumine on alati vajalik ja võimalik,” ütles Englas.

Englase sõnul ajab juba üks minut reaktsiooniseina juures pulsi üles ning enesetunne paraneb. Rehabilitatsioonikeskuses innustatakse patsiente liikuma nii palju kui võimalik. Kui liikumine on mänguline ja kaasahaarav, on ka taastusravi tulemuslikum. See kehtib igas vanuses inimeste kohta.