Alveri auhinna saavad Posti 23 ja Okase muuseum

Kuula artiklit, 6 minutit ja 37 sekundit 0:00 / 6:37

Posti 23_F.Ülla_Paras_2025 Posti 23. Foto Ülla Paras Karja 25_F_Toomas_Tuul_2024 Okase muuseum Karja 25. Foto Toomas Tuul

Haapsalu linnavalitsus otsustas anda tänavuse Hans Alveri auhinna kahele Haapsalu peatänava ääres asuvale silmapaistvalt restaureeritud majale – Posti 23 asuvale büroohoonele ja Karja 25 asuvale Evald Okase muusuemile.

Artikkel jätkub peale reklaami

Karja 25 aadressil on 19. sajandil ühekordsena ja eelmise sajandi algul kahekordseks ehitatud endine Tori kõrtsi hoone, kus 2003. aastast asub eramuuseumina kunstnik Evald Okase muuseum. Kinnistu omanik ja muuseumi pidaja on MTÜ Evald Okase muuseum, kuhu kuuluvad Evald Okase perekonna liikmed. Aastatel 2021-2024 restaureeriti hoone väga põhjalikult ja on kaunim kui kunagi varem.

Posti tänav 23 aadressil asub 20. sajandi algul ehitatud kahekordne puidust büroohoone, mis kuulub OÜle Rinkert (juhatuse liige Tambet Lausma). Aastatel 2022-2024 hoone restaureeriti, mille käigus sai endine tagasihoidlik suur puumaja uueks Posti tänava pilgupüüdjaks.

Aitäh tublidele majaomanikele, et panustate Haapsalu kaunimaks muutmisele!

Hans Alveri nimelise preemia asutas 1989. aastal Haapsalu muinsuskaitseklubi ning see omistatakse linnakodanikele või organisatsioonile, kes on möödunud aasta jooksul Haapsalu linna kaunimaks muutmisele kaasa aidanud. Preemia ei ole rahaline, vaid on traditsiooniliselt kunstiteos, mis antakse välja Hans Alveri (Haapsalu linnapea 1929-1940) sünnipäeval 11. aprillil. 1996. aastast annab preemiat välja Haapsalu Linnavalitsus.

Hans Alveri preemia varasemad laureaadid:

1989: Seitsmenda Päeva Adventistide Haapsalu kogudus, kes taastas Maarja Magdaleena Apostlik-Õigeusu kirikuhoone ja seda ümbritseva pargi. (Rüütli 2);

1990: Haapsalu Kunstikool (Karja 24);

1991: Õpetaja tänava majaomanikud;

1992: Uuemõisa loss;

1993: Kauplus Kivilill (Karja 13);

1994: Gustav von Rosen, kes tõi Haapsallu hulga ravimeid ja annetusi ning algatas Hans Alveri ausamba püstitamise;

1995: Avati mälestussammas Hans Alverile. Samba kinkis linnale Gustav von Rosen;

1996: Restoran Central (Karja 21);

1997: Eramu Väike-Viigi 6, Haapsalu Väikelastekodu (Kastani 9);

1999: Päeva Villa (Lai 7), Metsa pood (Metsa 28);

2000: Eramu Sadama 19, hotell Promenaadi (Sadama 22);

2001: Eramu Vee 3b, Hermannuse Maja (Karja 1a), Haapsalu Veevärk (eripreemia korrastatud pumplate eest);

2002: Hotell Kongo (Kalda 19), Riigimetsa Majandamise Keskus (eripreemia Paralepa puhkeala rajatiste eest);

2003: Jeffrey Gordon Cohen vanalinna keskkonna ja miljöö taaselustamise ning väärtustamise eest;

2004: Sirje Ginter kuursaali ja promenaadi miljöö ja kultuurielu taaselustamise eest;

2005: Jahtklubi Grand Holm Marina AS-le Evore jahtklubi ja sellega ühendatud sadamakai renoveerimise eest ning panuse eest Haapsalu merekultuuri arengusse;

2006: Müüriääre kohvik Karja 7 (OÜ-le Hardinger hoone Karja 7 renoveerimise ning vanalinna keskkonna väärtustamise eest);

2007: Eramu Lembitu 1 (renoveerimise eest, Haapsalu vanalinna keskkonna miljöö taastamise eest), Suur-Lossi 23/25 (As-le Aest Suur-Lossi tn 23/25 elumaja ja ärihoone renoveerimise ning Haapsalu kuurordi keskkonna elustamise eest);

2008: Eramu Promenaadi 6a, Thalasso Spa Fra Mare puhkusekompleks (AS-le Heal Haapsalu kui kuurortlinna edendamise eest);

2009: Sulev Saarevälile panuse eest Haapsalu kirikute renoveerimisel ning Haapsalu piiskoplinnuse kellaprojekti eestvedamisel, perekond Laurile Hans Alveri endise maja, Saue 5, korrastamise eest.

2010: Eesti Rahvusringhäälingu ja Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse ühisprojektile (selle tulemusena valmisid haiglas kõnnilabori ruumid ning paigaldati kliiniline kõnni- ja liikumislabor), OÜ-le Eppmaria ning OÜ-le Kunstigalerii (Haapsalu kohvikukultuuri arendamise ja galeriimaja renoveerimise eest);

2011: Jaama 8a korteriühistu (panuse eest linna kaunimaks muutmisel);

2012: Teleseriaal “Pilvede all” Haapsalu linna tuntuse suurendamise eest;

2013: Mängufilm “Valge Daami saladus” Haapsalu linna tuntuse suurendamise eest, De la Gardie loss (SA Läänemaa Haigla);

2014: Haapsalu pitsikeskus;

2017: Olga ja Frank Borchersile, kes andsid uue elu kahele Haapsalu jaoks märgilisele vanalinna hoonele Karja 6 ja Ehte 8;

2018: Angela ja Jaanus Kalm`ule, restorani Kärme Küülik omanikele, panuse eest Haapsalu linna edendamisel ning ajaloolise Haapsalu kohvikukultuuri edasi arendamisel;

2019: Kooli tn 1 korteriühistu Kooli 1 korterelamu fassaadi rekonstrueerimise eest, F.J. Wiedemanni tn 13 korteriühistu F.J. Wiedemanni 13 korterelamu fassaadi rekonstrueerimise eest;

2020: Osaühingule GMP Investeeringud Supeluse 2 (villa Friedheim) restaureerimise eest;

2022: Reeli ja Aron Kuhi-Thalfeldt Õhtu kallas 15 (Doeppi villa) restaureerimise eest;

2023: Hans Hubert Villa (Saue 2) ja Old Hapsal Hotel (Lahe 11);

2024: Michael Harterile Posti 20 (Villa Fannyhof) restaureerimise eest.