Kullamaa ja Martna jäävad perearstita

Ligi 1600 patsiendiga Kullamaa ja Martna perearst HiieTiisler paneb 1. märtsist ameti maha.

Mis tema nimistus olevatest patsientidest saab, on veel teadmata.

Lääne-Nigula vallavalitsus sai perearsti lahkumisest teada jaanuari lõpus, kui tervisekassalt saabus teade, et seni tegutsenud arst paneb ameti maha. Lääne-Nigula vallavanema Janno Randmaa sõnul oli küll aimdusi, et see võib juhtuda,kuid kinnituse sai vald tervisekassa kirjast.

Eile kohtusid Lääne-Nigula valla ja tervisekassa esindajad. Vallavanem Janno Randmaa sõnul ühtegi kindlat lahendust veel pole ja järgmisel nädalal saadakse tervisekassaga uuesti kokku. Tema sõnul on potentsiaalseid