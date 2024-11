Kohus peatas hundijahi 4. detsembrini

Tallinna halduskohus peatas reedel alanud hundijahi hooaja ajutiselt kuni 4. detsembrini. Sel ajal hunte küttida ei tohi.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kukk ütles, et esialgne õiguskaitse kohaldati ajutiselt 4. detsembrini ning selle aja jooksul ootab kohus poolte argumente, et otsustada, kas esialgset õiguskaitset pikendada kuni hundijahi hooaja lõpuni, 28. veebruarini. „Keskkonnaamet on siiski seisukohal, et antud huntide küttimismaht on põhjendatud. Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskavas on ette nähtud huntide arvukuse hoidmine vahemikus 20-30 pesakonda. Riiklike seireandmete alusel saab väita, et see on ületatud,“ lisas Kukk.

Pikemaajalisem trend näitab, et kõrgem hundi arvukus põhjustab rohkem kahjustusi. „Näiteks möödunud, 2023. aastal murdsid Keskkonnaametile teadaolevalt hundid 1411 lammast, mis on kõigi aegade kõige suurem murdmiste arv. Reguleeritud küttimine on taganud, et huntide arvukus ei ole langenud alla kavas ette nähtud taset. Küttimise keelamine võib kaasa tuua huntide suhtes omakohtu, mis võib nende populatsioonile mõjuda negatiivselt,“ selgitas Kukk.

Eestis läheb hundil väga hästi ning nende arvukus on võrreldes kolme eelneva aastaga suurenenud. See, et meie suurkiskjate seis on metsades hea, näitab et looduskaitses ja jahireguleerimises on tehtud õigeid otsuseid ning meie ökosüsteemid on jätkusuutlikus seisundis.