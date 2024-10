Haapsalu laskurid käisid nädalavahetusel Soomes Loviisas sealse laskurklubi auhinnavõistlusel, kust tulid koju nelja kuld- ja ühe hõbemedaliga.

Laskmistreener Mati Seppi sõnul on Loviisa võistlus soomlaste jaoks õhkrelvahooaja avajõukatsumine, kus osalesid laskmisklubid kogu Lõuna-Soomest Savonlinnast Turuni välja. „Loviisa võistlus on hea võistlus, sest seal on alati hästi palju vanu