Ukraina maastikutulekahjude suits on jõudnud Eesti kohale, vine endast tervisele ohtu ei kujuta

Päästjatele on jõudnud esimesed väljakutsed, kus teatajad on näinud õhus hallikat vinet ja kahtlustanud eemal lõõmavat metsatulekahju. Sedapuhku pole aga tegu Eesti pinnal asuvate põlengutega, vaid ulatuslike metsatulekahjudega Ukrainas. Kagutuul on suitsuvine toonud Eesti kohale, ent tervisele see ohtu ei kujuta.

Täna kell 14.58 sai häirekeskus esimese teate õhus levivast suitsuvinest Rõuge vallas Saru külas. Mõniste päästjad sõitsid asja kontrollima ning ühtki paikset tulekollet kohapeal ei leitud. Küll aga nähti, et kagu pool on näha suurt halli õhumassi. Sarnane väljakutse laekus ka Pärnumaalt Saarde vallast Kanakülast. Tegu on tõenäoliselt Ukraina pinnal põlevate maastikutulekahjudega, mille suits kagutuulega Eesti kohale on jõudnud.

Keskkonnaamet mõõdab ja seirab aktiivselt õhukvaliteeti üle Eesti. Suurt kvaliteedi langust pole seni täheldatud ning samuti pole nähtud ka kiirgusohu tõusu. Suitsuvine iseloomulik lõhn võib valmistada ebamugavust, ent tervisele see endast ohtu ei kujuta.

Kui näed eemal suitsuvinet, siis proovi esmalt veenduda, kas tegu pole mitte seesama välismaalt tuleva maastikupõlengute suitsuga. Kui kahtled, siis helista julgelt hädaabinumbrile 112.