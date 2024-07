Lääne Elu toimetusse Posti tänaval viib trepp, millel on 21 astet. Suure sünnipäeva puhul loovad rõõmsa meeleolu käsipuudel hõljuvad sinised õhupallid.

Kolmandale trepiastmele jõudes mõtlen, et olen tegutsevatest ajakirjanikest ainus, kes lehe sünnihälli juures viibis. Kaheksa astet kõrgemal lööb aga pea selgeks, et üks vend on hoopis kõvem mees – Arne Veske. Tema lausa saagis, hööveldas ja klopsis koos Andres Ammasega selle hälli valmis.