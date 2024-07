35 aastat Lääne Elu: kohalik leht peab käima

Lääne Elu intervjueeris sünnipäeva puhul nelja haapsallast, kes on kohalikku lehte tellinud ja lugenud nii kaua, kui seda on trükitud.

Tegelikult isegi kauem, sest küsimusele, kui kaua olete Lääne Elu tellinud, vastab 83aastane haapsallane Tiina Sarv: „Oi, kogu aeg!“

„Kogu aeg“ tähendab pooltsada aastat ja seda, et ajad muutuvad, aga kohalik leht jääb. „Viiskümmend aastat saab augustis, kui me Haapsallu elama tulime, ja kogu aeg oleme tellinud,“ ütleb Sarv. „Algul oli ta Töörahva Lipp. Ega ta ongi ainuke leht, mis meil käib.“

Nii et kohalik on kohalik, olgu nimi mis tahes. Kohalikus lehes on kõikse tähtsamad uudised, mida kuskilt mujalt ei kuule, näe ega loe.