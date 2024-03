Lääneranna volikokku jõuab viies katse Metsküla kool päästa

Lääneranna vallavolikogu liikme Raul Oberschneideri järjekordne eelnõu Metsküla kool ennistada jõudis neljapäevase istungi päevakorda, kuigi lootust, et see läbi läheks, ei ole.

Sama istungi päevakorras on kõikide Lääneranna valla koolide ühendamine Lääneranna kooliks. Kui Oberschneideri eelnõu läbi läheks, oleks Lääneranna vallas kaks kooli: Metsküla kool ja Lääneranna kool õppekohtadega Lihulas, Koongas, Varblas, Kõmsil ja Virtsus.

Koalitsioonist lahkunud ja opositsiooni läinud Oberschneider (Isamaa) on aasta otsa sihikindlalt võidelnud volikogus Metsküla kooli eest, esitades üha uuesti eelnõu kool ennistada. Seekordne katse on viies. Ennistamise asemel, mis tähendaks sulgemisotsuse tühistamist, asutataks seekordse eelnõu järgi Metsküla kool 1. septembrist uuesti munitsipaalkoolina. „Sai esitatud eelmise eelnõu baasil,“ ütles Oberschneider. „Sisult ja mõttelt sama, mis veebruaris, ainult ennistamise asemel on asutamine. Kui Metsküla kooli mingil põhjusel ennistada - väidetavalt - ei saa, siis asutada saab. Seda ei takista miski.“

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!