Sel nädalal korraldab Iloni Imedemaa kultuuririkkuse aasta puhul kohtumisi Haapsalus elavate eri rahvuste esindajatega.

Nii on võimalik kolmapäevast pühapäevani iga päev tuttavaks saada ühe Haapsalu perega, mis pole päris tavapärane. Eriliseks teeb nad see, et üks pereliige on pärit mõnest teisest riigist: Saksamaalt, Hollandist, Ameerikast, Ingerimaalt, Kreekast.

