Markus Rafael Kalda: Eesti ilu ei ole varjatud

Oleme siin, et jagada ilusaid mõtteid isamaa kohta. Paratamatult ei ole olemas utoopiat, iga kauni asjaga kaasneb alati probleeme ja hingevalusid. Eesti puhul on jällegi hulgaliselt rohkem kiita kui kurta, see on põhjuseks, miks me saame oma kodumaad unikaalseks nimetada; miks me saame seda esile tuua ja miks me saame uhkusega Eesti sünnipäeva tähistada.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!