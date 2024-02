Lapsepõlvetrauma teadlikkuse nädala korraldajad ootavad kaasamõtlejaid

Mullu mais Haapsalus esimest korda toimunud rattaretk „Hoiame üksteist ja liiguma koos”, mis eesmärk oli ühiselt arutleda lapsepõlvetraumade üle, tuleb ka sel aastal.

Neljapäeval, 22. veebruaril ootab retke korraldaja Vaike Kukk Haapsalu linnavalitsusse kokkusaamisele kõiki huvilisi, et üheskoos luua lapsepõlvetrauma teadlikkuse nädala sündmuste maakondlikku kava.

„Igaüks meist on oma lapsepõlve ekspert, seega erialasest ettevalmistusest olulisem on soov kaasa mõelda ja ettepanekuid teha. Eri valdkondade esindajate teadmised-oskused tulevad ürituse organiseerimisel kasuks,” ütles Kukk. Tema sõnul on kõige tähtsam soov kaasa mõelda ja ettepanekuid teha.

Kui eelmisel aastal toimusid maakondades rattaretked, siis tänavu on mai kolmandal nädalal kavas korraldada Lääne-Eestis lapsepõlvetrauma teadlikkuse nädal. Kuke sõnul on see sellisel kujul esmakordne ettevõtmine, mida saab iseloomustada kui nelja maakonna – Hiiu-, Saare-, Pärnu- ja Läänemaa – koosloomet.

Nädala jooksul on maakondades kavas teemat käsitlevad töötoad või kohtumised ning ühel päeval maakonnakeskuses rattaretk ja ühine arutelu.

Nädalat ette valmistav kohtumine Haapsalu linnavalitsuses algab 22. veebruaril kl 11.