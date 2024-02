Galerii: ühisgümnaasium pidas vabaõhuaktust

Läänemaa ühisgümnaasium pidas täna Haapsalu Lossiplatsil traditsioonilise vabariigi aastapäevale pühendatud vabaõhtuaktuse.

Ühisgümnaasium peab vabariigi aastapäeva aktust just 21. veebruaril, sest sel päeval oli 1918. aastal plaanis Haapsalus Eesti iseseisvus välja kuulutada. Ajalooõpetaja Kalle Lõuna kõneles noortele, mis 106 aasta eest toimus, miks see Haapsalus ebaõnnestus ja miks just 24. veebruaril vabariigi aastapäevana tähistatakse, kuigi see kuulutati Pärnus päev varem välja.

„Saatus ei ole olnud helde Eesti ja eestlaste vastu,” ütles oma kõnes Läänemaa ühigümnaasiumi monarh Ralf Lamp. „Väärtustame ja mälestame lillepärjaga neid, kes maksid oma elu hinnaga Eesti tuleviku eest Vabadussõjas. Selle sama tuleviku nimel, mida meie täna elame.”

Aktusel esitas ka Heino Noore nimelise kõnevõistlusel kolmanda koha saanud Markus Rafael Kalda oma kõne „Eesti ilu ei ole varjatud“. „Tänased noored ei pea võitlema, relv käes, vabaduse nimel, täna on meie relvaks sulg, sõna ja mõistus,” ütles Lõuna.