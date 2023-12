Heljo Pikhof: õpetaja ei ole klienditeenindaja

Põlvkondade kaupa on eestlased olnud haridususku rahvas ja see usk on toonud meid siia, kus me oleme. Nüüd on küsimus selles, mis saab edasi, kas ka tänased lapsed ja noored saavad võimalikult hea hariduse.

Eesti haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütles hiljuti, et olukord on katastroofiline: iga kuu lahkuvat ametist 150 õpetajat. Tahaksin loota, et see on stilistiline liialdus. Ometi paistab, et õpetajad hakkavadki streikima, sest 2024. aasta palgatõus saab olema niru ning poliitikud pole suutnud senini pakkuda kindlust tulevikuks, kuigi selle nimel käivad valitsusliidu sees pingsad kõnelused.

