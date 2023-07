Vastus kollektiivsele pöördumisele „Palume tagada tugevate maakoolide ja maaelu säilimine!”

Esitasite 16.05.2023 riigikogule kollektiivse pöördumise, milles palute riigikogul leida lahendused, et tagada maaelu säilimine ja maal elavate laste turvaline kodulähedane koolikogemus. Pakute oma pöördumises välja ka mitmeid lahendusvariante elujõuliste kodulähedaste maakoolide säilitamiseks.

Riigikogu menetleb kollektiivseid pöördumisi riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatüki 182 „Kollektiivse pöördumise menetlemise kord“ alusel. Riigikogu juhatus edastas kollektiivse pöördumise “Palume tagada tugevate maakoolide ja maaelu säilimine!” edasiseks menetlemiseks kultuurikomisjonile.

Kultuurikomisjon arutas pöördumist oma 12.06.2023 istungil, kus osales lisaks teile ja teistele kollektiivse pöördumise esindajatele ka haridus- ja teadusminister. Komisjonis peeti väikeste maakoolide säilimist väga oluliseks, sest see aitab säilitada elu väikestes maakohtades ning väikekoolide allesjäämine mõjutab ka maapiirkondade ettevõtlust. Istungil leiti, et omavalitsused ei peaks koolide sulgemise otsuseid tehes lähtuma üksnes eelarvest, vaid peaks kuulama kohalikku kogukonda ning püüdma väikesed hästitoimivad maakoolid siiski alles jätta.

Haridus- ja teadusminister selgitas, et ministeeriumis on väljatöötamisel rahastusmudel 6-klassiliste koolide jaoks, et tagada kodulähedane põhiharidus. Minister tõi välja, et oluline on sõnastada hea kooli ja hea hariduse mõõdikuid, et kohalikud omavalitsused ei lähtuks koolide sulgemisel üksnes eelarvest. Haridus- ja teadusministeerium vaatab üle ja täiendab esimesel võimalusel kooli pidajatele mõeldud koolide avamist ja sulgemist puudutavaid juhendmaterjale. Minister selgitas, et kooli pidajad on kohalikud omavalitsused ning erasektor ja riik ei saa nende otsustesse sekkuda.

Komisjon otsustas algatada ja viia käesoleva aasta sügisistungjärgul kõnealusel teemal läbiolulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu (riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15213 punkti 1 alusel), et süvitsi käsitleda tugevate maakoolide püsimist, elu säilimist maal ning riigi kohustusi ja vastutusi nende otsuste puhul.

Komisjonis toimunud arutelu käik on leitav kultuurikomisjoni 12.06.2023 protokollist.

Heljo Pikhof

riigikogu kultuurikomisjoni esimees