Pikajalamäe keskuse ehitajad on selgunud

Pikajalamäe olmehoonet hakkab ehitama Oreta Grupp OÜ, parkla rajab OÜ Kingat.

Majaehitajaga on käed löödud, parklaehitajaga on leping veel sõlmimisel, ütles Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse juhatuse liige Mati Kallemets. Ehitustööde tähtaeg on kaheksa kuud.

Riigihanke tulemusena selgus, et hoone ja parkla ehitamine läheb käibemaksuta maksma 746 000 eurot, koos käibemaksuga kujuneb hinnaks 895 200 eurot. Lääne-Nigula volikogu seadis olmehoone ja parklate ehitamiseks hinnapiiriks 800 000 eurot.

