Pikajalamägi on uus Otepää

Neljapäeva õhtul avati Paliveres pidulikult tänusõnade ja lindilõikamisega Pikajalamäele ehitatud turismi- ja spordikeskuse teenindushoone.

Pikajalamäe olme- ja teenindushoone katuse all on tegelikult kaks maja, ühes hoitakse spordivahendeid ja hooldusmasinaid, teises on kohvik ja duši- ning saunaruumid. Kokku on oranžis hoones 250 m² katusealust pinda.

Pikajalamäele ehitatavad majad on ühtaegu keerulised ja lihtsad. Keeruline on omamoodi katusekonstruktsioon, mistõttu lükkus oktoobri lõpus toimuma pidanud sarikapidu edasi. Ka teenindushoone valmimine venis, algsete plaanide järgi pidanuks see valmima juba veebruaris.