Poole suurem Kullamaa pood kannab nüüd Konsumi silti

Fotod: Urmas Lauri

Jaanuari lõpul alanud Kullamaal Coopi kaupluse suuremaks ehitamisega sai varem umbes 200ruutmeetrine pood teist sama palju hoone tagaküljele juurde.

Kullamaa pood on seni olnud tavaline Coopi kauplus. Kuigi lint lõigatakse pidulikult läbi millalgi juulis, on pood jaanipäeva järel lahti olnud Konsumile kohaselt. Poe juhataja Kai Kotov ütles, et kuna poele kinnitati Konsumi silt, tuli ka lahtiolekuaega pikendada. „Enne olime seitsmeni õhtul, nüüd kaheksani. Iga päev 9–20,” lausus Kotov.

