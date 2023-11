Iloni Imedemaal avatakse laste loodud näitus „Võrdsus=?”

Reedel, 17. novembril avatakse Iloni Imedemaa trepigaleriis laste endi loodud näitus „Võrdsus=?”

11-14-aastased noored kuraatorid Ann Matilde Saar, Elsa Johanna Talvistu, Keiti Jaaniste, Ronja Poolmaa ja Kriim Kannimäe koostasid näituse pealkirjaga „Võrdsus=?”. Väljapanek koosneb Haapsalu linna algkooli, Haapsalu põhikooli, Uuemõisa algkooli, Martna põhikooli, Taebla kooli ja Palivere põhikooli õpilaste töödest ning Taani ja Islandi laste loomingust.

Näitus on osa Islandilt alguse saanud rahvusvahelisest projektist „Veetilk“, mille eesmärk on tutvustada lastele kuraatori ametit. Põhjamaade lastekirjandusest inspiratsiooni saades õpivad lapsed erinevate kunstiliikide kaudu oma mõtteid väljendama ning temaatilisi näitusi koostama.

Projekti kolmas näitus „Võrdsus=?” on kutse avastada maailma läbi laste silmade ja kogeda nende kunstilist väljendust võrdsuse teemal. Näitus annab edasi noorte loovust ja mõtisklusi. Saame nendega koos mõelda, kuidas luua ühiskond, kus kõigil on võrdsed võimalused ja hääl.

Näitus koosneb mitmest rahvusvahelisest lülist. Eesti noorte kuraatorite poolt algatatud üleskutsena koguti laste endi kirjutatud tekste võrdsuse teemal. Nendest tekstidest lasid noored kuraatorid ja Läänemaa koolide lapsed end inspireerida. Erinevaid kunstiliike kasutades, saadi kokku ühine näitus. Noorte kujundatud veetilgad olid algselt välja pandud Islandil Kopavoguri raamatukogus ja on nüüd jõudnud siia meie näitusele.

Projekt „Veetilk“ on oma nime saanud H. C. Anderseni samanimelise muinasjutu järgi. Üks tilk vett tundub tühise kogusena, kuid lähemal vaatlusel võib see sisaldada terveid maailmu. Samamoodi on ka hea lastekirjandusega. Lood sisaldavad pisikesi detaile, mis võivad siiski juhatada elu suurte põhiväärtusteni.

Islandis asuva Kópavoguri omavalitsuse algatusel loodud projekti on lisaks Iloni Imedemaale kaasatud veel Muumimuuseum Soomest, Tamperest ning H. C. Anderseni muuseum Taanist, Odensest. Kõigi koostööpartnerite juures käivad regulaarselt ametit õppimas noored kuraatorid.

Projekt „Veetilk“ saab teoks tänu Islandi Lastefondi, Kópavoguri kunsti- ja kultuurifondi, Põhjamaade kultuurifondi, Nord Plusi ja Erasmus+ toetusele.

Näitus jääb Iloni Imedemaal avatuks järgmise aasta 21. jaanuarini.