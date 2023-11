Lääneranna vallavalitsus määras Metsküla lapsed vanemate teadmata Lihula kooli

Lääneranna vallavanem Ingvar Saare ütles Lääne Elule, et Lääneranna vallavalitsuse otsusega on Metsküla kooli 17 last määratud käima Lihula koolis. “Me oleme määranud nad Lihula gümnaasiumi õpilasteks,” ütles Saare.

Vanemate teadmata kanti lapsed kiirkorras hariduse infosüsteemis Lihula kooli nimekirja.

Metsküla kooli lapsed on 1. septembrist peale käinud vallavolikogu 24. märtsi otsusega suletud koolis, seaduse silmis ja formaalselt nad koolikohustust ei täida. Kohalik omavalitsus otsustas kiirkorras olukorra lahendada ja lastele sundkorras kooli määrata.

Saare märkis, et koolikohustuse täitmine algab sellest, kui laps on kantud hariduse infosüsteemi.

“Ma eeldan, et nad hakkavad koolikohustust täitma ühel või teisel viisil, kas hakkavad koolis käima või jäävad koduõppele,” ütles Saare. “Meie oleme astunud sammud, et koolikohustuse täitmine oleks formaalselt lahendatud. Edasi sisuliselt tegeleb sellega kool.”

Esmaspäeval saatis Saare Metsküla lapsevanematele kirja, kus andis teada, et kui vanemad ei vali oma lastele 8. novembriks uut kooli, siis teeb vallavalitsus seda ise. “Valikut ei tulnud,” ütles Saare. Lapsevanematega pole vallavalitsus kohtunud ega asja arutanud.

Täna hommikul otsustas vallavalitsus panna lapsed Lihula kooli nimekirja.

Metsküla kool on 1. septembrist töötanud geriljakoolina, kooli sulgemisotsuse on lapsevanemad kohtus vaidlustatud ja sisse on antud esialgse õiguskaitse taotlus.