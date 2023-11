Valitsus andis m-valimistele rohelise tule

Valitsus andis neljapäeval m-valimistele rohelise tule ning avaldas lootust, et mobiiltelefoniga saab häält anda juba järgmisel suvel Euroopa Parlamendi valimistel.

Tegemist on riigikogu valimise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmisega. „Selle eelnõuga muudetakse elektroonilise hääletamise regulatsiooni, kuna maailm muutub ja kehtiv õigus ning tehnoloogia peab sellega kaasas käima,” ütles majandusminister Tiit Riisalo.

Tema sõnul luuakse valija rakendus levinumatele operatsioonisüsteemidele ning hääle kontrollrakendus levinumatele mobiiliseadmete operatsioonisüsteemidele. „Operatsioonisüsteemid, millele rakendus luuakse, määrab riigi valimisteenistus kindlaks iga valimise korral. Sellega tagatakse tehnoloogia neutraaluse ehk kasutatakse vaid neid tehnoloogiaid, mis konkreetsel ajahetkel on massiliselt kasutuses ja turvalised,” selgitas Riisalo.

Tema sõnul luuakse õiguslik alus, et edaspidi kasutada valimistel ka smartID-d. „Seega saab valitsus öelda, et oleme teinud kõik, mis on juriidiliselt, tehniliselt ja eelarveliselt vajalik m-valimiste korraldamiseks ning lõplik otsus on valimiste korraldajate käes, nagu see olema peab,” ütles Riisalo.

„Meil on usku, et m-valimistega on võimalik valmis olla juba Euroopa Parlanedi valimisteks 2024. aasta juuniks, kuid kui see mingil põhjusel ei peaks nii minema, siis m-valimised liiguvad protsessina edasi ning siis on need kättesaadavad järgmistel kohalikel valimistel,” ütles Riisalo.

Ta kinnitas, et m-valimised on sama turvaline kui e-valimine või sedelhääletusega valimine.