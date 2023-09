Tiit Riisalo: aeg on viia valimised mobiili

Eesti digiloo uus peatükk on m-hääletus. Saame selle järgmise aasta valimisteks valmis.

Varsti täitub 20 aastat, kui Eesti tegi digimaailmas revolutsiooni. Valimistel sai arvutiga hääletada. Kui toona oli kõik uus ja innovatiivne, siis nüüdseks on igati normaalne, et mitte ainult valimised, vaid ka kogu muu asjaajamine käib digitaalselt. Viimastel valimistel andsid enam kui pooled oma hääle arvutis, sest nii on mugav, kiire ja turvaline – need omadussõnad kirjeldavad Eestit kui digiriiki maailmas ka laiemalt. Ometi on oht, et oleme jäänud toppama. Vahepeal on tehnoloogia hüppeliselt arenenud. Digitaalne Eesti loodi arvutitele, kuid inimesed on oma tegemistega kolinud nutitelefonidesse.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!