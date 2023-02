Juhtkiri: Valimised koputavad uksele

Kolm nädalat enne valimisi annavad kõik erakonnad endast maksimumi, sest igaüks, kes vähegi oma valikutes kõhkleb, on potentsiaalne hääletooja. Iga hääl on aga erakonna jaoks kulla hinnaga. Mida lähemale valimistele, seda enam tuure kampaania üles võtab.

Inimesi meelitatakse vitamiinide, pastakate ja lubadustega, aga ka sõudega. Kui tänavu on Läänemaal tänavakampaaniaid olnud varasematest aastatest vähem, on nende asemel tavapärasest rohkem just valimiskoosolekuid, kuhu tihti meelitatakse kohale ka erakonna peaministrikandidaat.

