Läänemaa õpetajad panid kriisiteadmised proovile

Läänemaa koolide ja lasteaedade õpetajad panid reedel oma oskused proovile haridustöötajate ohutusõppusel Läänemaa ÄKK.

Õppuse ühe korraldaja Hiiu-Lääne päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma sõnul on eesmärk koolitada õpetajaid eri olukordades hakkama saama. „Päeva jooksul mängime läbi väga erinevaid olukordi, mis võivad aset leida nii koolis kui ka koolivälisel ajal, et õpetajatel oleks olemas see teadmine ja kogemus, kuidas eri olukordades hakkama saada,“ ütles Aasma. „Kui inimene on mingi asja korra läbi mõelnud või lausa läbi teinud, siis on eeldus, et ta kriisiolukorras selles olukorras hakkama saab, oluliselt suurem,“ sõnas Aasma.

