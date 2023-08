Galerii: uus Valge Daami vabaõhuetendus jõudis publiku ette

Fotod Andra Kirna

Neljapäeva õhtul oli publikul esimene võimalus kontrolletendusel kaasa elada uuele Valge Daami vabaõhulavastusele, mis sel korral kannab nime „Maila”.

Uue lavastuse on kirjutanud haapsallane Karel Rahu ja tegemist on päris uue loo, mitte mõne vana versiooni taaselustamisega. Seekordses lavastuse on tavapärasest rohem muusikat ja selle on loonud samuti haapsallane Peeter Särg. Loo tõi lavale Kai Tarmula.

Lavastuse peaosad on sel korral usaldatud noortele, kellest mitmed varem kaasa löönud LÜGi koolimuusikalides. Ridala vanema tütre Maila osas on Anastasia Nevski, Lihula vanema poega Olevit mängib Vadim Konov ja Maila armastatut Stefanit Kaarel Kallaste. Stefani sõbra, munk Gregoriusena astub üles Kristo Leier, Ridala vanemat Manivaldi kehastab Mati Hunt ja foogti Kustav Rossar.

„Mailat” saab linnuseõues näha reedest pühapäevani, etendused algavad kell 22 ja kestavad veidi üle tunni.