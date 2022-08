Malle-Liisa Raigla fotod

Täna õhtust pühapäevani näeb hilisõhtutel Haapsalu lossipargis Valge Daami lavastust. Tänavu mängib Valge Daami suveteater teist aastat Indrek Hargla kirjutatud lavastust „Viirastus”.

Valge Daami suveteatri eestvedaja Anneli Aken ütles, et võrreldes möödunud aastaga on kärbitud neid kohti, mis mullu kippusid pikaks venima ja muudetud on ka päevakajalisi teemasid.

