Juhtkiri: tuulepargivastased pole leebunud

Kas möödunud nädalal kukkunud tähtaeg ettepanekute esitamiseks Lääne-Nigula vallale, et minna edasi Risti tuuleparkide eriplaneeringuga, on vahefiniš teel tuuleparkide loomise ja roheenergia kasutuselevõtu teel, või järjekordne verstapost pikale venivas kohtusaagas, selgub mõne aja pärast.

Kõigepealt peavad vallaametnikud puhkustelt naasma ja ettepanekuid läbi töötama asuma. Südasuvel toimunud koosolek Ristil oli märkimisväärselt rahvarohke, mis näitab, et teema on endiselt aktuaalne. Oma arvamuse tuulepargi teemal esitasid vallale 16 inimest ja organisatsiooni. Kas neid ka kuulda võetakse, on iseküsimus. Vallavolikogu ei ole kohustatud arvestama ei volikogu komisjonide ega ka osavallakogude otsustega.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!