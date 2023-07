Reisiraamatukogud on popid

Mullu raamatukogude aastal alguse saanud võta-ja-loe-tüüpi reisiraamatukogud viies Eesti bussijaamas, Tallinna reisisadamas ja Hiiumaa kahel parvlaeval on nii soojalt vastu võetud, et sealseid riiuleid on täidetud regulaarselt ja märkimisväärsetes kogustes.

„Alates jaanuarist 2023 oleme väljastanud kõikidele reisiraamatukogudele kokku 17 809 raamatut,” viitas värskele statistikale Eesti rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu juhataja Kai Lugus, kes lisas, et tasuta kirjandust pakkuvad reisiraamatukogud koguvad iga kuuga juurde populaarsust, mida näeb selle pealt, et enamikku kohtadesse on saadetud umbes poolest tuhandest raamatust koosnevaid kastitäisi pea iga kuu.

„Reisiraamatukogude eelistuseks on väärt ilukirjandus ning oodatud on piirkonda igakülgselt tutvustav turismi- ja kultuurialane kirjandus. Bussijaamadesse sobivad eelkõige pehmekaanelised ja väikseformaadilised väljaanded,” resümeeris hoiuraamatukogu juhataja.