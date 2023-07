Holm pank hakkab pakkuma refinantseerimislaenu

Kodumaisel kapitalil põhinev Holm pank tõi turule eraklientidele mõeldud refinantseerimislaenu, mis võimaldab erinevate finantsteenuse pakkujate poolt väljastatud väikelaenud põimida kokku ühte lepingusse, tehes laenude tagasimaksmise kliendile niimoodi lihtsamaks ja laenumakse tihtipeale väiksemaks.

Holm panga juht Kaspar Kalvet ütleb, et Holm refinantseerimislaen annab võimaluse üheks laenuks kokku tuua nii väikelaenud kui järelmaksud, ning annab inimesele hea ülevaate tema finantskohustustest, hoiab need ühes kohas ja võimaldab tasuda korra kuus ühe maksega.

„Tänastes majandusoludes otsivad inimesed võimalusi kokkuhoiuks ja vaatavad kriitilise pilguga üle oma igakuiseid kohustusi. Kui oled teinud remonti, ostnud mööblit ning kodutehnikat, võib Sul olla korraga paar väikelaenu ja mitu järelmaksu, millel kõigil on erineva pikkusega tagasimaksegraafik ning võib osutuda keeruliseks järge pidada, mis ajal makseid teostada. See kõik on tülikas ja aeganõudev protsess,“ selgitas Kalvet.

„Üha rohkem kliente on meie poole pöördunud sooviga tuua oma laenud ühte lepingusse kokku, et saada selge ülevaade oma igakuistest kohustustest. Töötasime välja Holm refinantseerimislaenu, et neile sobivat lahendust pakkuda,“ rääkis panga juht, kelle sõnul saavad kliendid valida kuni kümne aasta pikkuse maksegraafiku ja seeläbi kuumaksed omale sobivaks kujundada.

Kaspar Kalveti kinnitusel sobib kuni 25 000 euro suurune refinantseerimislaen hästi ka klientidele, kes soovivad täiendavat väikelaenu ning siduda uue lepinguga üheks tervikuks varasemad laenukohustused. „Sellisel juhul sõlmime kliendiga laenulepingu summale, mis katab nii senised kui ka uue laenukohustuse, tasume teistele krediidiasutustele kliendi senised kohustused ning kanname kliendi kontole uue laenusumma,“ lisas ta.

Holm panga juhatuse esimees hindab refinantseerimislaenu tootena perspektiivikaks. „Eesti kliendid on üldjuhul hea finantskäitumisega ning oskavad hästi hinnata oma võimalusi kohustustega toime tulla. Seda tõestab ka asjaolu, et vaatamata euribori taseme ja elukalliduse hüppelisele kasvule ei ole suurem osa laenukliente makseraskustesse sattunud. Refinantseerimislaen on kahtlemata toode, mis võimaldab inimestel oma rahaasju süsteemsemalt kontrolli all hoida. Kuna tendentsid majanduses on küllaltki sarnased üle Euroopa, siis hakkame tulevikus ka mujal riikides nägema sarnaste tehingute hoogsat kasvu,“ ennustas Kalvet.

Holm Bank AS on Eesti kapitalil põhinev pank, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Holm pangale kuuluvad kaubamärgid Liisi ja Holm. Panga teenuste hulka kuuluvad tähtajalised hoiused, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, era- ja äriklientide finantseerimine ning järelmaksud. Pank pakub läbi Raisin platvormi tähtajalisi hoiuseid ka Saksamaal ja Austrias ja omab ettevõtet Holm Bank Latvia SIA, mis tegutseb finantsteenuse pakkujana Lätis.