Tasuta bussisõit maakondades jätkub vähemalt aasta lõpuni

Regionaalminister Madis Kallas kinnitas Postimehele, et maakondlikku tasuta ühistransporti tänavu ära ei kaotata.

Ehkki koalitsioonikõnelustel tõdesid võimuerakondade esindajad, et tasuta ühistranspordi ülalpidamine käib praegusel kujul riigile üle jõu, pole priipääsmega bussisõidu kadumisest avalikkust seni teavitatud.

Regionaalminister Madis Kallase teatel on pileti kehtestamine maakondlikel liinidel endiselt päevakorras, aga kindlasti ei saa see teoks see sel aastal. „Ettevalmistamisega tegeletakse aktiivselt, sest plaani kohaselt võiks pilet maakondlikes bussides rakenduda kõige varem 2024. aasta veebruaris,” selgitas Kallas, kelle haldusalasse ühistransport pärast ministeeriumide töö ümberkorraldamist viidi.

Regionaalministri sõnul pole pileti kiirkorras sisseseadmine võimalik juba tehniliste põhjuste tõttu. „Tähtajaks on seatud järgmise aasta algus seetõttu, et üleminek tasulisele sõidule nõuab ühistranspordi korraldajatelt tehnilisi ettevalmistusi,” ütles ta.

Kuna sel aastal ei plaani riik täiendavat piletitulu reisijatelt korjata, ei saa kogumata jäänud rahaga lappida ka transpordiameti suurt eelarveauku. Kui eelarvet tehes kavandas transpordiamet maakondlike bussiliinide tegevuskuludeks alla 60 miljoni euro, siis juba märtsi lõpuks oli selge, et uute liinilepingute ja inflatsiooni koosmõjus neelab maakondlik bussisõit tänavu ligi 75 miljonit eurot ehk puudu jääb üle 15 miljoni euro.

Kuna puudujääk on suur, ei kinnita transpordiamet ka maakondlike ühistranspordikeskuste liinimahtude soove, kuigi vajadus selle järele on ilmne, kurdavad ühistranspordikeskused. Kallas tunnistab probleemi. „Transpordiameti tänavuse puudujäägi katmiseks otsitakse lahendusi,” möönis ta.

Kui maakonnaliinidele pilet kehtestatakse, võiks see transpordiameti esialgsel hinnangul tuua aastas ligi 13 miljonit eurot lisatulu.

Kõik inimesed tõenäoliselt piletit aga soetama ei pea, sest koalitsioonileppes on kirjas, et nii eakad, lapsed kui ka puuetega inimesed saaksid ka edaspidi tasuta sõita.