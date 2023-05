Kohus peatas Virtsu kooli muutmise neljaklassiliseks

Tallinna halduskohus andis Virtsu koolile esialgse õiguskaitse ja peatas Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi otsuse kärpida Virtsu üheksaklassiline kool juba tänavu sügisest neljaklassiliseks.

Otsus on peatatud kuni haldusasjas tehtava lõpplahendi jõustumiseni.

Tallinna halduskohtusse pöördusid Virtsu kooli lastevanemad, et säilitada üheksaklassiline kool hoones, mille kohalik omavalitsus tahab maha müüa.

Lastevanemad taotlesid esialgset õiguskaitset, et kohalik omavalitsus ei saaks kooli sulgeda enne, kuni kohus on otsuse langetanud. Reeglina peaks esimese astme kohtuvaidlus kestma alla aasta, aga on tõenäoline, et 1. septembriks see läbi ei saa.

Lastevanemaid esindavad Soraineni büroo advokaadid Allar Jõks ja Karin Madisson.

Kohtusse on pöördunud ka teised Lääneranna valla koolid, mis 24. märtsi otsusega suletakse või kuueklassilisteks kärbitakse – Koonga, Varbla, Lõpe ja Metsküla koolid.

Kuna 24. märtsi otsus on tehtud kõikide koolide kohta, siis sisuliselt tähendab Virtsule õiguskaitse andmine ka seda, et ka teisi koole ei saa sügisest kärpida ega sulgeda.