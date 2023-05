Lääne Elu paberleht laupäeval, 13. mail

Ametnikule kallaletungi eest ootab tingimisi karistus

Reede hommikul õnnestus neljandal katsel sundtoomisega kohtu ette tuua ametnikule kallaletungis süüdistatav Tiiu Korpus, kes ise endal süüd ei näe.

„Ma ei ole süüdi. See on fabritseeritud,” ütles Korpus. Istungi ajal istus ta kaitsja kõrval, toetas kätega pead, mõne ütluse ajal pööras pead ja põrnitses altkulmu kannatanut või tunnistajat.

Aasta ema Taimi Ratas trallib lastelastega batuudil

Kui Läänemaa aasta ema Taimi Ratase telefon 3. mail helises ja võõrast numbrit näitas, arvas naine, et keegi tahab talle midagi müüa.

Järgmisel hetkel olid tal silmad märjad – helistaja sõnade peale, et Ratas on valitud Läänemaa aasta emaks. Midagi sellist ei osanud naine oodata. Kes oskakski?! „Nagu välk selgest taevast,“ ütleb Ratas.

Seitsme kuningriigi taha, ääretust ilmamerest kaugemale

Kui seostaks eepostes, muinasjuttudes ja muistendites ettetulevad mõõduvõtmised spordiga ja kujutaks korraks ette seitsme kuningriigi taguseid olümpiamänge.

Kes sinna kokku sõidaksid? Millised võistlusalad seal päevakorras on? Kas kergejõustik või raskejõustik või hoopis mitmevõistlus? Või leiab ka mõne jõust enam nupukust vajava ala? Millise auhinna peale muinasjuttudes mäng käib?

