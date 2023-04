Lugeja küsib: mis tähendab tööinspektsiooni päring rahvastikuregistris?

Nägin, et tööinspektsioon tegi minu kohta rahvastikuregistris päringu „isiku vanemate päring isikukoodi järgi”. Mis see tähendab?

Tööinspektsiooni Tööelu infosüsteemis (https://iseteenindus.ti.ee) on võimalik eraisikutel tutvuda oma tööeluga seotud teabega. Lähiajal on infosüsteemi lisandumas ka alaealiste töötamise moodul, kust lapsevanemad saavad anda alaealise lapse töötamiseks nõusoleku või selle tagasi võtta ning vaadata infot lapse töötingimuste kohta. Tööelu infosüsteem saab andmed rahvastikuregistrist, kust tehakse päringud isikute ja esindusõiguste kohta. See tähendab, et kontrollitakse rahvastikuregistrist, kas isikul on olemas esindusõigus lapse andmete vaatamiseks. Päring tehakse automaatselt, seda ei tee ametnik. Alaealiste mooduli väljatöötamise ja testimise käigus toimuvad automaatpäringud juba praegu, mistõttu on andmejälgijas juba näha päringute andmed.

Päringu andmeid säilitatakse rakenduse vahemälus kuni 24 tundi, mis tähendab, et kui inimene logib 24 tunni jooksul uuesti Tööelu infosüsteemi rakendusse, ei pärita andmeid topelt. Rahvastikuregistri päringuga kaasa tulnud seotud isikute andmeid ei salvestata, samuti ei salvestata isikustatud andmeid isiku kohta, kes infosüsteemi sisse logis. Infosüsteemi andmelogisse jääb kogu isiku sisselogimise info isikustamata kujul (ei sisalda nime, isikukoodi).

Anni Vilde

tööinspektsiooni üldosakonna juhataja