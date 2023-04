Kui lavaks on elu ise

Rakvere Teatri uuslavastus „Süüta süüdlased” on Aleksandr Ostrovski elujaatav, teravmeelne ja humoorikas lugu provintsiteatrist ja näitlejate elust. Haapsalus näeb etendust 3. mail kell 19 kultuurikeskuses.

Foto: Kalev Lilleorg

Tegevuspaigaks on unine linnake kusagil südamaa avarustes. Aeg liigub seal omasoodu, tööd tehakse nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Kõrtside-klubide kõrval pakub elule vaheldust väike teater. Pika eemaloleku järel saabub kodulinna tagasi kuulus näitlejanna, kelle tulek paneb kihama kohaliku seltskonna, tuues ilmsiks inimlikku kadedust ja minevikusaladusi.

Lavastaja Eili Neuhausi sõnul mõjub see materjal suurpuhastusena. Ostrovski kujutas laval teatrikülastajaid, peegeldades neile tõde neist endist. Mõtet teatrist kui vaimujõu pakkujast avatakse siin lihtsalt, kartmata ideaale töös või suhetes. „Need on eetilised väärtused, millest peaks kõnelema, et ühiskond toimiks, tõekspidamised elust, mis on minu arvates olulised,” ütleb Neuhaus.

Mängivad Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Liisa Aibel, Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer, Margus Grosnõi, Imre Õunapuu, Jaan Tristan Kolberg (külalisena).

Foto: Kalev Lilleorg